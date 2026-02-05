New Start addio | tramonta l’ultimo trattato sul controllo degli armamenti nucleari tra Usa e Russia

Il 5 febbraio 2026, il Trattato New Start finirà ufficialmente. Dopo anni di limiti sugli armamenti nucleari tra Stati Uniti e Russia, il documento si conclude senza rinnovo. Le due potenze non hanno trovato un accordo, e ora si apre una nuova fase senza restrizioni formali sul numero di testate strategiche. La notizia desta preoccupazione tra gli esperti, che temono un aumento delle tensioni e una corsa agli armamenti. Il mondo osserva con attenzione cosa succederà nei prossimi mesi.

Il 5 febbraio 2026, il Trattato New Start, sulla riduzione degli armamenti nucleari strategici di Russia e Stati Uniti, cesserà formalmente di esistere. Abbiamo specificato formalmente, in quanto il New Start era già di fatto non operativo dopo che la Russia dapprima ha sospeso le ispezioni al suo arsenale atomico ad agosto del 2022, e successivamente, a febbraio 2023, ha sospeso la propria partecipazione all’accordo. La sospensione è un provvedimento che pone termine agli effetti giuridici di un trattato pur essendo questo ancora in vigore e secondo il diritto internazionale durante il periodo di sospensione le parti devono astenersi da ogni atto teso ad ostacolare la ripresa della sua applicazione. 🔗 Leggi su It.insideover.com

Approfondimenti su New Start Trattato

La Russia ha annunciato che non si sente più vincolata dal trattato New Start, che scade oggi.

Giovedì scade il trattato tra Usa e Russia, e le due superpotenze non avranno più limiti alle armi nucleari.

