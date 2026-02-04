Minneapolis Trump ritira subito 700 agenti Ice per l' immigrazione Poi sente Xi | Andrò in Cina

Donald Trump ha deciso di ritirare subito 700 agenti dell’Ice, il servizio di immigrazione, da Minneapolis. La scelta arriva senza preavviso e subito dopo il presidente ha annunciato che sentirà il presidente cinese Xi Jinping, annunciando un viaggio in Cina. La mossa sorprende e fa discutere, soprattutto perché arriva in un momento di grande tensione con l’immigrazione e le relazioni internazionali.

L'amministrazione di Donald Trump ritira «immediatamente» 700 agenti federali per l'immigrazione da Minneapolis. Lo annuncia lo zar dei confini Tom Homan. Chi resta Con la partenza di 700 agenti federali dell'immigrazione, sono circa «2.000» quelli che resteranno in Minnesota, ha detto Homan ringraziando le autorità locali per la cooperazione. «Vogliamo rendere la nostra operazione più efficiente e intelligente. Non ci stiamo arrendendo», ha messo in evidenza Homan, assicurando che non lascerà fino a quando la situazione non sarà risolta. La Cina «Ho appena terminato una conversazione eccellente con il presidente Xi».

