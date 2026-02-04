Trump ritira 700 agenti Ice e Border patrol da Minneapolis ma lo zar anti-migranti assicura | Non è una resa

Da today.it 4 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Donald Trump ordina il ritiro di 700 agenti da Minneapolis, ma ribadisce che non si tratta di una resa. La decisione ha sorpreso molti, considerando che il presidente ha comunque assicurato che la lotta contro le migrazioni illegali nel Minnesota continuerà. La questione divide le opinioni e mette in discussione le strategie dell’amministrazione americana sul tema.

Un passo indietro? Sì. Una ritirata? Assolutamente no. La missione anti-migranti illegali in Minnesota e a Minneapolis continuerà anche se il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha ordinato il ritiro "immediato" di 700 agenti tra Ice, la polizia anti immigrazione, e Border patrol. La.🔗 Leggi su Today.itImmagine generica

Approfondimenti su Trump Immigration

Minneapolis, l’annuncio dello “zar dei confini” Homan: Trump ritira 700 agenti federali di Ice e Border Patrol

Il dipartimento di Trump ha annunciato il ritiro di 700 agenti federali di Ice e Border Patrol da Minneapolis.

Minneapolis, Trump ritira 700 agenti Ice e Border Patrol: l'annuncio di Tom Homan

Dopo l’uccisione di due manifestanti anti ICE a Minneapolis, il presidente Donald Trump ha annunciato il ritiro di 700 agenti di ICE e Border Patrol.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Trump Immigration

Argomenti discussi: Batman interviene contro l'Ice all'assemblea comunale di Santa Clara, in California: Che cosa cazzo state facendo?; Alex Pretti, l'analisi video della Cnn: ecco i due agenti federali che gli hanno sparato mentre era a terra disarmato; Trump: Ice lascerà Minneapolis, ma gli agenti hanno fatto lavoro fenomenale; Trump: stiamo negoziando con l’Iran. Media: colloqui in Oman il 6 febbraio.

trump ritira 700 agentiTrump ritira 700 agenti dell’Ice da Minneapolis, duemila quelli che resteranno in MinnesotaIl governo federale Usa ritirerà 700 agenti dell'Ice e della Border Patrol da Minneapolis con effetto immediato. dire.it

trump ritira 700 agentiTrump ritira 700 agenti dell'Ice da Minneapolis, ne restano oltre 2milaL'annuncio dello zar dei confini Tom Homan, che specifica: Non me ne andrò finché il lavoro non sarà completato ... huffingtonpost.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.