Trump ritira 700 agenti Ice e Border patrol da Minneapolis ma lo zar anti-migranti assicura | Non è una resa

Donald Trump ordina il ritiro di 700 agenti da Minneapolis, ma ribadisce che non si tratta di una resa. La decisione ha sorpreso molti, considerando che il presidente ha comunque assicurato che la lotta contro le migrazioni illegali nel Minnesota continuerà. La questione divide le opinioni e mette in discussione le strategie dell’amministrazione americana sul tema.

Un passo indietro? Sì. Una ritirata? Assolutamente no. La missione anti-migranti illegali in Minnesota e a Minneapolis continuerà anche se il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha ordinato il ritiro "immediato" di 700 agenti tra Ice, la polizia anti immigrazione, e Border patrol. La.🔗 Leggi su Today.it

