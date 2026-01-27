Iran Trump dispiega una grande armata ma non chiude al negoziato
In un contesto di tensione tra Iran e Stati Uniti, Trump ha dispiegato una grande armata nella regione, senza tuttavia escludere la possibilità di negoziati. La situazione rimane complessa e in evoluzione, con attori internazionali che monitorano attentamente gli sviluppi senza yet intraprendere azioni definitive. L’attenzione internazionale è rivolta alle future decisioni di entrambe le parti e alle possibili implicazioni per la stabilità regionale.
Roma, 27 gen. (askanews) – Gli Stati Uniti starebbero valutando attacchi mirati contro funzionari e comandanti iraniani di “alto livello” dopo aver dispiegato nella regione quella che lo stesso presidente americano Donald Trump ha definito “una grande armata, più grande di quella in Venezuela”. Una fonte del Golfo ha detto al Middle East Eye che gli attacchi in risposta alla repressione delle manifestazioni di piazza potrebbero avvenire già questa settimana, ma in un’intervista ad Axios Trump ha affermato che la diplomazia rimane ancora un’opzione, perchè Teheran “vuole raggiungere un accordo”.🔗 Leggi su Ildenaro.it
Approfondimenti su Iran Trump
Ultime notizie su Iran Trump
