cosa si sono detti putin e trump nella loro telefonata

Di cosa si sono parlati Putin e Trump durante la loro telefonata? Secondo quanto dichiarato da Donald Trump, il colloquio è stato definito «produttivo». L'ex presidente degli Stati Uniti ha spiegato che l'incontro si è svolto recentemente, dopo il suo colloquio con Volodymyr Zelensky, ritenendo troppo tardi il giorno precedente per contattare Vladimir Putin. La conversazione ha toccato temi di interesse internazionale e di relazioni tra Stati Uniti e Russia.

Donald Trump ha definito «produttiva» la telefonata avuta con Vladimir Putin, spiegando che il colloquio si è svolto nella giornata odierna perché, dopo l’ incontro con Volodymyr Zelensky, il giorno precedente «era tardi» per contattare il leader del Cremlino. Parlando con i giornalisti a Mar-a-Lago, il presidente degli Stati Uniti ha riconosciuto che restano alcune «questioni spinose», aggiungendo: «Un paio di questioni che si spera risolveremo e poi avremo la pace ». Nel corso degli stessi interventi pubblici, Trump ha commentato anche le accuse russe su un presunto tentativo ucraino di colpire una residenza di Vladimir Putin, affermando che, qualora fosse confermato, «sarebbe una brutta notizia», pur precisando di non disporre di informazioni dirette sull’episodio. 🔗 Leggi su Lettera43.it

