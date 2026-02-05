US charges suspect with terrorism in killing of two Israeli diplomats
Un uomo è stato accusato negli Stati Uniti di aver ucciso due diplomatici israeliani a Washington. Secondo le autorità, l’atto è avvenuto senza preavviso e ha scosso la comunità diplomatica presente in città. La polizia ha arrestato il sospetto, che ora si trova in custodia, mentre le indagini continuano per chiarire i motivi dell’attacco. Nessun’altra persona è rimasta coinvolta, ma l’episodio ha riacceso le tensioni tra i due paesi e ha sollevato preoccupazioni sulla sicurezza degli ambasciatori stranieri negli Stati
WASHINGTON, Feb 4 (Reuters) - A man accused of killing two Israeli diplomats in Washington, D.C., last year was indicted on four additional counts of terrorism, in a new indictment that was unsealed on Wednesday. The new indictment includes nine charges, including hate crimes, filed earlier. Several of the charges carry a maximum penalty of death or life imprisonment, the U.S. Attorney's Office for the District of Columbia said. "These additional terrorism-related charges carry a mandatory life sentence under D.C. Code, while also reflecting the reality that this act was in fact an act of terror," U.
Approfondimenti su Israeli Diplomats
"Suspect presunto colpevole"
