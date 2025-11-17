Suspect presunto colpevole
SUSPECT PRESUNTO COLPEVOLE La 7 cinema ore 23,25 Con Cher, Dennis Quaid e Liam Neeson.. Regia di Peter Yates. Produzione USA 1897. Durata: 2 ore LA TRAMA Un'avvocatessa alle prime armi difende un barbone sordomuto accusato di aver sgozzato una segretaria. Trovare le prove dell'innocenza è duro, ma l'avv. ha l'appoggio di uno spregiudicato membro della giuria innamorato di lei. Troveranno il vero sgozzatore, un losco giudice. PERCHE' VEDERLO perchè è un bel giallo (il regista è quello di "Bullitt" ) che scioglie con abilità una trama intricata. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
Contenuti che potrebbero interessarti
LaC News24. . La vertenza dei 500 operatori di Telecontact, il fermo del presunto omicida di Corigliano Rossano, la resilienza calabrese dei mercati rionali: ecco i principali titoli del nostro tg. Appuntamento alle 13,30 su LaC Tv - facebook.com Vai su Facebook
Cher avvocatessa coraggiosa difende un sordomuto senzatetto dall’ingiusta accusa di omicidio - Presunto Colpevole è un film del 1987 diretto da Peter Yates, con interprete Cher, Dennis Quaid, Liam Neeson, John Mahoney, Joe Mantegna e Philip Bosco. Scrive lagazzettadelmezzogiorno.it