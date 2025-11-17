Suspect presunto colpevole

SUSPECT  PRESUNTO  COLPEVOLE  La 7  cinema ore 23,25 Con Cher, Dennis Quaid  e  Liam Neeson.. Regia di  Peter Yates. Produzione   USA  1897. Durata: 2 ore LA  TRAMA  Un'avvocatessa   alle  prime  armi   difende   un  barbone   sordomuto accusato  di aver  sgozzato  una  segretaria.  Trovare le prove  dell'innocenza  è duro, ma  l'avv. ha  l'appoggio   di  uno   spregiudicato membro  della giuria innamorato di lei. Troveranno il vero sgozzatore, un losco   giudice. PERCHE' VEDERLO     perchè   è  un bel  giallo (il  regista  è quello  di  "Bullitt"  ) che   scioglie   con   abilità  una trama  intricata. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

