SUSPECT PRESUNTO COLPEVOLE La 7 cinema ore 23,25 Con Cher, Dennis Quaid e Liam Neeson.. Regia di Peter Yates. Produzione USA 1897. Durata: 2 ore LA TRAMA Un'avvocatessa alle prime armi difende un barbone sordomuto accusato di aver sgozzato una segretaria. Trovare le prove dell'innocenza è duro, ma l'avv. ha l'appoggio di uno spregiudicato membro della giuria innamorato di lei. Troveranno il vero sgozzatore, un losco giudice. PERCHE' VEDERLO perchè è un bel giallo (il regista è quello di "Bullitt" ) che scioglie con abilità una trama intricata.

