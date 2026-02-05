Rapinò una tabaccheria E picchiò un poliziotto Tre anni e mezzo di pena
La polizia ha arrestato un uomo che aveva preso di mira una tabaccheria a Canali, in via Tassoni. Nella notte tra il 24 e il 25 maggio, le volanti sono intervenute dopo una segnalazione di un residente sulle presenze sospette. L’uomo ha rapinato il negozio e ha picchiato un agente durante l’arresto. Alla fine, il giudice ha condannato il ladro a tre anni e mezzo di carcere.
Avevano preso di mira una tabaccheria a Canali, in via Tassoni, 80: le volanti erano intervenute nella notte tra il 24 e il 25 maggio 2025, dopo che un residente aveva segnalato due presenze sospette. Gli agenti avevano notato uscire un uomo: nell’immediatezza aveva colpito un poliziotto alla testa con uno strumento metallico e poi era fuggito. Nel frattempo un secondo individuo era stato bloccato e arrestato: si tratta del tunisino Rabah Messaoud, 41 anni. I due avevano raggiunto l’attività a bordo di un’auto risultata rubata; meno di 24 ore dopo era stato trovato in via Turri, dove occupava un riparo di fortuna, anche il secondo sospettato, il connazionale 32enne Arafet Abdallah. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
