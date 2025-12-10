Brindisi bimba di 10 anni muore in ambulanza durante il trasporto in ospedale dopo un malore

Fanpage.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una tragica perdita scuote Brindisi: una bambina di 10 anni è deceduta durante il trasporto in ambulanza verso l’ospedale di Francavilla Fontana, a seguito di un improvviso malore. L’accaduto solleva interrogativi e richiama l’attenzione sulla gestione delle emergenze pediatriche nella zona.

Una bambina di 10 anni è morta all’ospedale di Francavilla Fontana dopo un improvviso peggioramento clinico. In corso accertamenti ed esami istologici. Funerali domani a Carovigno. 🔗 Leggi su Fanpage.it

