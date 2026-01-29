Raffaella Scuotto ha deciso di raccontare di nuovo cosa ha attraversato dopo la fine della relazione con Brando Ephrikian. In un video pubblicato online, l’ex concorrente di Uomini e Donne accusa Ephrikian di averle inflitto violenze, parlando senza filtri e con toni durissimi. La donna ha scelto di parlare pubblicamente per denunciare quanto le è successo, rompendo il silenzio che aveva mantenuto finora.

Raffaella Scuotto è tornata a parlare della rottura con Brando Ephrikian, conosciuto a Uomini e Donne, con un lungo video dai toni durissimi. Dopo settimane di commenti al vetriolo e scambi social che lasciavano intuire una rottura tutt’altro che serena, l’ex corteggiatrice ha deciso di raccontare la sua versione e di spiegare perché, per mesi, abbia scelto di non dire nulla. Nel suo sfogo, la ragazza napoletana lancia accuse pesantissime, parlando addirittura di violenza psicologica e fisica. Agnese spiazza dopo la proposta di matrimonio di Roberto Priolo Uomini e Donne, Brando e Raffaella: rottura e clima acceso sui social. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

© Anticipazionitv.it - Uomini e Donne: Raffaella Scuotto denuncia le violenze subite da Brando Ephrikian

