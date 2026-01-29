Uomini e Donne | Raffaella Scuotto denuncia le violenze subite da Brando Ephrikian
Raffaella Scuotto ha deciso di raccontare di nuovo cosa ha attraversato dopo la fine della relazione con Brando Ephrikian. In un video pubblicato online, l’ex concorrente di Uomini e Donne accusa Ephrikian di averle inflitto violenze, parlando senza filtri e con toni durissimi. La donna ha scelto di parlare pubblicamente per denunciare quanto le è successo, rompendo il silenzio che aveva mantenuto finora.
Raffaella Scuotto è tornata a parlare della rottura con Brando Ephrikian, conosciuto a Uomini e Donne, con un lungo video dai toni durissimi. Dopo settimane di commenti al vetriolo e scambi social che lasciavano intuire una rottura tutt’altro che serena, l’ex corteggiatrice ha deciso di raccontare la sua versione e di spiegare perché, per mesi, abbia scelto di non dire nulla. Nel suo sfogo, la ragazza napoletana lancia accuse pesantissime, parlando addirittura di violenza psicologica e fisica. Agnese spiazza dopo la proposta di matrimonio di Roberto Priolo Uomini e Donne, Brando e Raffaella: rottura e clima acceso sui social. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it
