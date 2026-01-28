Uomini e Donne Raffaella Scuotto ufficializza il nuovo amore dopo Brando | lo scatto social

Dopo settimane di voci, Raffaella Scuotto mette fine alle speculazioni e ufficializza il nuovo amore. La ex corteggiatrice di

Dopo settimane di rumors, l'ex corteggiatrice mostra il primo selfie insieme al nuovo fidanzato, un ragazzo napoletano estraneo al mondo della televisione. Dopo settimane di sussurri e indizi social che hanno fatto impazzire i fan, Raffaella Scuotto ha deciso di gettare la maschera. L'ex protagonista di Uomini e Donne ha ufficialmente voltato pagina, lasciandosi alle spalle la lunga storia con Brando Ephrikian. Con un post che sa di un nuovo inizio, Raffaella ha presentato ai follower il suo nuovo compagno: un ragazzo lontano dalle luci della ribalta e dal mondo dello spettacolo, confermando che il suo cuore è tornato finalmente a battere. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

Approfondimenti su Uomini E Donne

Recenti sviluppi sui social hanno riacceso l’attenzione su Brando Ephrikian e Raffaella Scuotto, protagonisti di Uomini e Donne.

La recente controversia tra Raffaella Scuotto e Brando Ephrikian continua a destare interesse, con la sorella di Raffaella che si rivolge pubblicamente a Ephrikian, consigliandogli di lasciare l’Italia.

Ultime notizie su Uomini E Donne

