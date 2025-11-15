Il grande ritorno delle maglie a maniche lunghe | per i calciatori è più comoda e per i tifosi è tradizione

Per anni sono sembrate un ricordo lontano, relegate alle foto d’epoca o alle collezioni dei nostalgici. E invece, nella stagione 2025-26, le maglie a maniche lunghe stanno vivendo una sorprendente rinascita in Premier League. Tra tradizione, estetica e nuove scelte dei brand sportivi, questo ritorno racconta molto dell’evoluzione del calcio contemporaneo. La storia è di Athletic Alcuni giocatori sono diventati inseparabili dalle maniche lunghe: David Beckham dagli anni ’90 fino ai primi anni 2000. Fernando Torres più avanti nell’ultimo decennio. Eric Cantona prima di loro. La maglia a maniche lunghe era un capo essenziale. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

