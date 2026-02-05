La polizia di Torino ha arrestato un minorenne considerato responsabile di aver lanciato circa 30 oggetti contro gli agenti durante gli scontri in città. Le indagini della Questura continuano senza sosta per identificare altri partecipanti alle proteste violente degli ultimi mesi.

Le indagini della Questura di Torino proseguono per individuare quanti più partecipanti possibili alle manifestazioni violente che si sono svolte negli ultimi mesi. Sono state numerose, a prescindere da quelle per Askatasuna, quelle che si sono susseguite per la Palestina e sono ancora tanti i soggetti da individuare tra quelli che si sono resi protagonisti di violenze. Nelle ultime ore la Polizia di Stato ha individuato un minore nei confronti del quale è stato disposto dal Gip il collocamento in una comunità, con autorizzazione alla permanenza in casa in attesa del reperimento della risorsa. I reati ipotizzati a suo carico sono di resistenza aggravata a Pubblico Ufficiale, travisamento e danneggiamento. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Minorenne pro Pal in comunità per gli scontri di Torino: responsabile di 30 lanci contro gli agenti

A Torino, la polizia ha applicato misure cautelari a seguito degli scontri avvenuti durante le manifestazioni di sostegno alla Palestina del 3 ottobre 2025.

