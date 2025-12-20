Torino scontri al corteo contro lo sgombero di Askatasuna | 9 agenti feriti

Nella giornata di oggi, Torino è stata teatro di scontri durante un corteo contro lo sgombero di Askatasuna. La manifestazione ha provocato il blocco del centro cittadino e si sono registrati nove agenti feriti. Si attendono ulteriori comunicazioni riguardo alle successive iniziative.

Una giornata di tensione, il centro della città di Torino bloccato, un bilancio di 9 agenti feriti, e una serie di ulteriori iniziative annunciate a stretto giro. È la sintesi della manifestazione indetta sabato tra le vie del capoluogo piemontese dagli attivisti del centro sociale Askatasuna dopo lo sgombero di giovedì. Lo slogan “Askatasuna non si tocca, lo difenderemo con la lotta” è risuonato per tutta la manifestazione che dalle 14.30 ha sfilato lungo le vie di Torino. Un corteo partecipato, con bambini e famiglie in testa ad aprirlo e che, nel corso del pomeriggio, si è trasformato in guerriglia urbana, con oggetti contro le forze dell’ordine, fumogeni, idranti in azione, e cassonetti bruciati. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Torino, scontri al corteo contro lo sgombero di Askatasuna: 9 agenti feriti Leggi anche: Corteo contro lo sgombero del centro sociale Askatasuna, scontri tra manifestanti e polizia a Torino: sette agenti feriti Leggi anche: Corteo contro lo sgombero del centro sociale Askatasuna, tensione a Torino. Scontri tra manifestanti e polizia: sette agenti feriti La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Askatasuna Torino, il corteo in diretta dopo lo sgombero. I manifestanti provano a riprendersi il centro sociale. Battaglia tra idranti, lacrimogeni e 10 agenti feriti; Askatasuna, il quartiere contro lo sgombero del centro sociale; Sgomberato Askatasuna, Lo Russo interrompe il patto: scontri con la polizia, dieci agenti feriti; Torino, allarme sicurezza per il corteo Askatasuna: “Rischio scontri elevato”. VIDEO | A Torino guerriglia al corteo per Askatasuna: 4.000 in strada; idranti, fuochi d’artificio e scontri, 9 poliziotti feriti - Dall'avvio pacifico con famiglie e bambini al tentativo degli incappucciati sfondare il blocco della polizia: manganellate, idranti, caos in corso Regina Margherita ... dire.it

Corteo Askatasuna, scontri tra antogonisti e forze dell'ordine: bottiglie contro gli agenti. La risposta con idranti e lacrimogeni - Torino blindata per il corteo di Askatasuna dopo lo sgombero dello storico centro sociale. leggo.it

A Torino ci sono scontri tra la polizia e alcuni manifestanti del corteo per il centro sociale Askatasuna - A Torino ci sono scontri tra la polizia e alcuni manifestanti che stanno partecipando al corteo di protesta contro lo sgombero del centro sociale Askatasuna, avvenuto giovedì. ilpost.it

Scontri a Torino tra antagonisti e forze dell'ordine durate il corteo dopo lo sgombero di Askatasuna. Un gruppo di persone incappucciate in testa alla manifestazione ha cercato di sfondare il cordone della polizia lanciando bottiglie e oggetti. Le forze dell'ordi - facebook.com facebook

Torino, duri scontri al corteo dopo lo sgombero del centro sociale Askatasuna. La polizia aziona idranti e lancia lacrimogeni, i manifestanti lanciano oggetti e incendiano cassonetti. Diecimila in piazza per i promotori, 3000 per la Questura. x.com

