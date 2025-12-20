Le Agenzie delle Nazioni Unite – FAO, UNICEF, WFP e OMS – accolgono con favore la notizia che la carestia è terminata nella Striscia di Gaza. 19 dicembre 2025 – L’ultima analisi dell’Integrated Food Security Phase Classification (IPC) per Gaza conferma che nessuna zona della Striscia è attualmente classificata come colpita da carestia, grazie al cessate il fuoco di ottobre e al miglioramento dell’accesso umanitario e commerciale. Questo progresso positivo rimane tuttavia estremamente fragile, poiché la popolazione continua a lottare con la massiccia distruzione delle infrastrutture e il crollo dei mezzi di sussistenza e della produzione alimentare locale, date le restrizioni alle operazioni umanitarie. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - FAO, UNICEF, WFP e OMS su fine carestia a Gaza: progresso positivo estremamente fragile

