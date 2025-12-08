RD del Congo UNICEF | colera peggiore epidemia degli ultimi 25 anni

L'epidemia di colera nella Repubblica Democratica del Congo si configura come la peggiore degli ultimi 25 anni, con oltre 64.000 casi e 1.888 decessi. Coinvolgendo 17 province, questa crisi sanitaria richiede interventi immediati. UNICEF sollecita investimenti urgenti in sistemi idrici e sanitari per contenere la diffusione e salvare vite.

Con oltre 64mila casi e 1.888 morti, il colera colpisce 17 province della RD del Congo UNICEF chiede investimenti urgenti in acqua e sanità. Epidemia senza precedenti. Kinshasa, 8 dicembre 2025 – L’UNICEF ha dichiarato che la Repubblica Democratica del Congo sta affrontando la peggiore epidemia di colera degli ultimi 25 anni. Dall’inizio dell’anno si registrano 64.427 casi, con 1.888 decessi, di cui 14.818 casi tra bambini e 340 morti. Province colpite e impatto sui minori. La malattia ha raggiunto 17 delle 26 province, inclusa la capitale Kinshasa. In media, il 23,4% dei casi riguarda bambini, con conseguenze devastanti: scuole interrotte, famiglie colpite e tragedie come quella di un orfanotrofio di Kinshasa, dove 16 bambini su 62 sono morti in pochi giorni. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it