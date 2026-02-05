Ungheria | difesa Gabriele Marchesi impugnerà sentenza non ci sono prove

La difesa di Gabriele Marchesi annuncia che impugnerà la sentenza del Tribunale di Budapest. Dopo aver letto le motivazioni, gli avvocati hanno deciso di fare ricorso contro la condanna a sette anni di carcere per l’attivista italiano. Marchesi, accusato di aver partecipato a un’azione contro un corteo neonazista lo scorso febbraio, rischia ora di dover affrontare un lungo processo in Ungheria. La difesa sostiene che non ci sono prove concrete a suo carico e che la condanna potrebbe essere ingiusta.

Milano, 5 feb. (Adnkronos) - La difesa di Gabriele Marchesi impugnerà - dopo il deposito delle motivazioni - la condanna in primo grado con cui il Tribunale di Budapest ha condannato a 7 anni l'attivista antifascista accusato, con altri, di aver aggredito tre persone nel corso di una manifestazione neonazista a Budapest avvenuta l'11 febbraio 2023, insieme alla connazionale Ilaria Salis. Nel marzo del 2024 i giudici della Corte d'Appello di Milano avevano elencano normative e sentenze per spiegare il no alla consegna all'Ungheria di Marchesi, colpito da mandato di arresto europeo. Il giovane, incensurato, non poteva essere consegnato visto le condizioni delle carceri di Budapest che, secondo l'ultimo report internazionale del 2018, risultano gravate da rischi di violenza e non sufficienti garanzie igieniche.

