Il tribunale di Budapest ha condannato in contumacia a sette anni di carcere Gabriele Marchesi, l’antifascista italiano. La sentenza arriva dopo un procedimento senza la presenza dell’imputato, che si trova all’estero. La vicenda ha suscitato reazioni e richieste di chiarimenti da parte di alcuni esponenti italiani.

**Budapest, il tribunale ungherese ha condannato in contumacia a sette anni di carcere l’antifascista italiano Gabriele Marchesi.** Il verdetto, emesso nella tarda serata del 4 febbraio 2026, è stato accolto con forza da un’audience internazionale e segnala una nuova fase di tensione tra il governo ungherese e le forze democratiche opposte all’estremismo. Marchesi, cittadino italiano residente in Italia, era stato accusato di aver partecipato a un’operazione di repressione in ambito antifascista in Ungheria nel 2023, in seguito a un raduno neonazista a Budapest. La sua condanna, in assenza del suo nome, è stata stabilita a sette anni di prigione, un verdetto che ha acceso dibattiti sull’equità della procedura processuale in paesi con sistemi giudiziari fortemente influenzati dal governo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Il tribunale di Budapest ha emesso una condanna contro l’attivista tedesca Maja T.

Il tribunale di Budapest ha condannato a sette anni di carcere Gabriele Marchesi, 25 anni, in contumacia.

