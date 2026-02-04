budapest condanna la tedesca maja t sette anni in contumacia a gabriele marchesi

Il tribunale di Budapest ha emesso una condanna contro l’attivista tedesca Maja T. che si trova in fuga da sette anni. La donna è stata condannata a otto anni di carcere per aver aggredito un gruppo di neonazisti nel febbraio 2023, durante il

Il tribunale di Budapest ha condannato a 8 anni di reclusione l’attivista Maja T. nell’ambito del processo aperto per aver aggredito un gruppo di militanti neonazisti nel febbraio 2023 nel contesto del "giorno dell'Onore". Il procedimento è lo stesso che vedeva indagata anche Ilaria Salis, che in conseguenza del voto con il quale la sua immunità è stata confermata, per il momento vede il suo fascicolo congelato o annullato, in attesa della fine del mandato di Bruxelles. Maja, cittadina tedesca transgender, è stata estradata da Berlino 18 mesi fa e l’accusa nei suoi confronti aveva chiesto una pena di 24 anni. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Budapest condanna la tedesca Maja T.L’attivista tedesca era imputata nello stesso procedimento che vede coinvolta anche Ilaria Salis, per il momento tutelata da immunità parlamentare ... msn.com

Tedesca arrestata nel 2023 con Salis condannata a otto anni a BudapestMaja T., 25 anni, condannata per il coinvolgimento, come membro della banda del martello in aggressioni a sospetti estremisti di destra nel 2023. ilsole24ore.com

Free All Antifa: Otto anni a Maja T., sette a Gabriele Marchesi e due con sospensione condizionale ad Anna M.: si chiude una giornata di processo segnata da forti contestazioni x.com