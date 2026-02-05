undici mila euro in 64 mesi il trend aretino dei prestiti

In Toscana, nel 2025, i prestiti personali vedranno tassi di interesse più bassi. Nei prossimi mesi, il costo dei finanziamenti in regione dovrebbe diminuire di circa 40 punti base. Per chi chiede un prestito di 11 mila euro, la durata media si attesta sui 64 mesi. La tendenza è chiara: le banche riducono i tassi e i cittadini possono approfittarne.

Mercato dei finanziamenti, in Toscana nel 2025 il tasso di interesse medio sui prestiti personali va rivisto al ribasso, con una discesa che sfiora i 40 punti base. In calo anche il Taeg medio delle cessioni del quinto, e cioè un prestito a tasso fisso per dipendenti in rapporto di subordinazione e pensionati dove la rata mensile viene trattenuta direttamente alla fonte dal dato di lavoro o dall’Inps senza superare il quinto dello stipendiopensione netto. Dunque secondo l’ultimo report dell’ Osservatorio Finanziamenti di Segugio.it, il "2025 è stato un anno positivo per il mercato dei finanziamenti". 🔗 Leggi su Lanazione.it

A Palermo, giovedì 8 gennaio, è stato centrato un 5 al Superenalotto, con una vincita di oltre 64 mila euro.

