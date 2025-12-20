Arezzo – Bastano 920.000 euro e il PD aretino parte col turibolo. Una bella incensata al presidente Giani, presentato come il salvatore della patria solo perché fa il suo mestiere e rimanda indietro un po’ di soldi presi anche agli aretini. Oh via, quando c’è da leccare il piatto, il PD aretino un si tira mai indietro. Stavolta la lingua è uscita bella lunga, tipo tappeto rosso, per accogliere il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, che ha sganciato 920.000 eurini per quattro opere nel Comune di Arezzo. E giù baci, carezze e “bravo presidente” manco fosse passato Babbo Natale col sacco pieno. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - La genuflessione del PD aretino a Giani: 920 mila euro e via a lucidare

Il Pd mette alle strette Giani: "Serve un aretino nella giunta". Grandi manovre per le Comunali - Le ragioni stanno, nero su bianco, nel documento uscito dalla direzione provinciale Pd e già partito per Firenze ... lanazione.it

Regione: Pd aretino in giunta. Boni in pole, Ceccarelli spera. Parte anche la corsa a sindaco - Parte anche la corsa a sindaco La performance del voto rafforza il ruolo dei dem provinciali a livello toscano. lanazione.it

L'appello dei 103 sindaci per Giani candidato alle regionali 2025. Ma il Pd continua a cercare altro - Nel mezzo della tempesta politica perfetta in casa Pd, con i vertici della segreteria Schlein a tentare il cambio in corsa del candidato alle elezioni regionali toscane di ottobre, continua a crescere ... corrierefiorentino.corriere.it