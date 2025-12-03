Lo skatepark innovativo nel quartiere San Rocco | pronto fra meno di un anno

Ospiterà le gare ufficiali a livello nazionale. Un costo complessivo di un milione e 150mila euro, lavori al via nel mese di aprile 2026. Se il crono programma sarà rispettato in circa 210 giorni, vale a dire sette mesi, lo skatepark del quartiere San Rocco a Novara sarà pronto e utilizzabile.Una. 🔗 Leggi su Novaratoday.it