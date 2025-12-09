New York | inaugurata Urban Nature la nuova installazione permanente di Marco Gallotta
L’artista italo-americano firma un’opera dedicata al Queens per la collezione pubblica della Metropolitana di New York. Un angolo di Italia illumina la linea 7 della metropolitana di New York. Alla stazione 111 St, nel quartiere di Corona (Queens), i passeggeri possono ora ammirare Urban Nature, la nuova installazione permanente firmata dall’artista italiano Marco Gallotta, originario di Battipaglia (SA) e da anni residente e operante nella Grande Mela. Un’opera che intreccia natura, architettura e identità culturali, portando ancora una volta il nome dell’Italia tra le eccellenze scelte e celebrate all’estero. 🔗 Leggi su Parlami.eu
“i?n?Visibili. Le Pioniere del Cinema” arriva a New York Inaugurata all’Istituto Italiano Di Cultura di New York, la mostra ideata dal Sottosegretario alla Cultura Lucia Borgonzoni eorganizzata e realizzata da Archivio Luce Cinecittà celebra le grandi protago - facebook.com Vai su Facebook
New post: LEGGI LA NOTIZIA! Vicenza – Inaugurata la biblioteca di Villaggio del Sole tviweb.it/vicenza-inaugu… #veneto #notizie #news Vai su X
Un battipagliese firma l’arte della Metro di New York: “Urban Nature” di Marco Gallotta inaugura alla 111 St (linea 7) - E noi non potremmo esserne più orgogliosi C’è un pezzo di Battipaglia che oggi vive — e vive in ... Come scrive battipaglianews.it
