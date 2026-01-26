Almeno 18 morti Tempesta invernale mette in ginocchio il Paese | gelo neve e vento non danno tregua

Una grave tempesta invernale sta provocando almeno 18 decessi nel Paese, con condizioni di gelo intenso, neve e vento forte che stanno creando disagi e situazioni di rischio sulla rete stradale. La situazione richiede attenzione e cautela per garantire la sicurezza di tutti.

Sale ad almeno 18 morti il bilancio della tempesta invernale che sta mettendo in ginocchio il Paese, tra gelo, neve e strade pericolose. Una ragazza di 16 anni è morta in un incidente con lo slittino. Poco distante una persona è stata trovata senza vita nel parcheggio di una stazione di servizio abbandonata, apparentemente per ipotermia. Una scia di incidenti che si allarga. Vittime anche al di là del Texas. In Arkansas un 17enne è morto dopo essere stato trainato da un quad sulla neve e aver urtato un albero. Nella contea di Lehigh in Pennsylvania tre persone sono decedute mentre spalavano, nel gelo.

