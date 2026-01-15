Nel week end tornano pioggia e neve in montagna | le previsioni

Nel fine settimana, le previsioni indicano un nuovo peggioramento del tempo nelle province di Novara e Verbano-Cusio-Ossola. A partire da venerdì 16 gennaio, è atteso un aumento di precipitazioni, con pioggia in pianura e neve in montagna. Si consiglia di monitorare gli aggiornamenti meteo per affrontare al meglio le eventuali conseguenze di queste condizioni climatiche.

Torna la pioggia (e con lei la neve in montagna) su novarese e Vco. A partire da domani, venerdì 16 gennaio, è infatti atteso un graduale peggioramento del tempo sulle nostre province.Secondo le previsioni di 3B Meteo, "una vasta depressione in approfondimento sull'Atlantico inizia a far sentire. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

