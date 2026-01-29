Questa sera a Sanremo, Serena Brancale si prepara a salire sul palco con una canzone speciale. La cantante porterà una ballad dedicata a sua madre, scritta proprio per lei. Non userà il microfono, preferisce cantare senza toccare l’asta, lasciando che la musica parli da sola. Dietro il suo vestito c’è un ricordo forte, un omaggio alla donna che le ha dato la vita, che ora diventa parte del suo spettacolo.

Un vestito della madre. Una canzone, “Qui con me”, dedicata proprio a lei. Una donna che è madre e una donna che è figlia. Serena Brancale torna al Festival di Sanremo e lo fa nella maniera più intima. Guardarsi dentro, attraversare il passato, trovare il coraggio di cantarlo. «Sarò senza orpelli - racconta - non sarà l’immagine che trainerà il brano, ma il contrario». Dopo “Anema e core” molti si aspettavano un’altra festa. «L’anno scorso lo era dopo 10 anni dal mio primo Sanremo. Quest’anno volevo tornare alle origini. Ho mandato a Conti due brani: questa lettera a mia madre (scomparsa nel 2020, ndr) e un brano più folk. 🔗 Leggi su Leggo.it

© Leggo.it - Serena Brancale: «A Sanremo porto una ballad scritta per mia madre. La canterò senza toccare l'asta del microfono»

