Una donna che denuncia molestie anche se non dimostrabili non può essere condannata per calunnia

Una donna di Catania che aveva denunciato un collega per molestie sessuali è stata assoluta in Cassazione. La corte ha stabilito che, anche se le accuse non possono essere provate, la donna non può essere condannata per calunnia. La sentenza cambia il modo di affrontare le denunce di molestie, dando più spazio alla libertà di testimonianza delle vittime.

**Un’esperienza di Cassazione che cambia il modo di pensare la denuncia di molestie sessuali: la donna di Catania, che aveva accusato un collega, è stata assolta dal tribunale per calunnia.** Il caso, avvenuto a Catania nel 2023, ha messo in luce una questione cruciale: se una donna denuncia molestie sessuali, anche se non dimostrate, può essere considerata colpevole di calunnia? L’intero processo è andato a finire davanti alla Cassazione, che ha deciso che non soltanto non era possibile, ma anzi era impossibile giudicare così. La Corte, infatti, non solo ha accolto la denuncia della donna, ma ha sottolineato che “l’infondatezza della denuncia per violenza sessuale determina automaticamente la sua responsabilità per calunnia” è un errore.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Catania Molestie

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Catania Molestie

Argomenti discussi: Violenza sessuale, stop alla vittimizzazione secondaria da parte della magistratura; Anni di violenze del marito, la verità della psicologa: Dopo la denuncia è rinata; Bari, la denuncia: Io inseguita e molestata: quanta paura al quartiere Libertà; Costretta a fare orge e festini a base di cocaina, ma l'accusa di una donna non regge: prosciolto l'ex marito.

«Lui aveva un’altra ma intanto mi controllava»: lo sfogo di una donna che ha denunciato l’exSOMAGLIA Ennesimo processo per stalking nel Basso Lodigiano, per la difesa però l’imputato era sempre stato un buon padre ... ilcittadino.it

Insulti sui social alla senatrice Pucciarelli: denunciata una donna di 60 anniLe indagini condotte dal vicecomandante della Polizia locale di Santo Stefano Magra, Andrea Prassini, hanno permesso di rintracciare la presunta responsabile ... ilsecoloxix.it

#Villacidro Dopo la denuncia di una donna per #minacce di morte, i #Carabinieri hanno scoperto un'#arma modificata in possesso di un pensionato, ora sotto processo a Cagliari facebook