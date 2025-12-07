Unghie che si spezzano | non è solo un problema estetico Può essere anche il sintomo di una grave malattia

Perché le unghie si spessano e quando bisogna preoccuparsi? In questi casi non è solo un problema estetico ma un vero e proprio sintomo. Le unghie rappresentano un importante indicatore dello stato di salute generale di una persona. Quando si spezzano facilmente o mostrano alterazioni evidenti, non si tratta semplicemente di un problema estetico, ma di un possibile campanello d’allarme di patologie più serie. Negli ultimi anni, la ricerca medica ha approfondito la correlazione tra la salute delle unghie e diverse malattie sistemiche o metaboliche, confermando l’importanza di un’attenzione particolare a questi piccoli ma significativi annessi cutanei. 🔗 Leggi su Robadadonne.it © Robadadonne.it - Unghie che si spezzano: non è solo un problema estetico. Può essere anche il sintomo di una grave malattia

