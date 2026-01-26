' Falsissimo' bloccato Corona replica | In Italia i potenti si proteggono tra di loro Il sistema è marcio ma non mi fermo

Fabrizio Corona ha commentato il blocco di ‘Falsissimo’, affermando che in Italia i potenti si proteggono tra loro e che il sistema è corrotto. La puntata prevista per oggi, 26 gennaio, è stata sospesa, lasciando i fan in attesa di ulteriori aggiornamenti. Corona ribadisce la sua volontà di continuare a parlare di temi scomodi, nonostante le difficoltà incontrate.

I fan di Fabrizio Corona attendevano con ansia la puntata di ‘Falsissimo’ prevista per oggi 26 gennaio ma rimarranno delusi. Il motivo? Alfonso Signorini aveva chiesto di cancellare i passati contenuti e di non permetterne la messa in onda e il giudice gli ha dato ragione. Adesso, attraverso il canale Telegram, l'ex re dei paparazzi ha replicato duramente. “Questo è il Paese dove i potenti si proteggono tra loro e il diritto di cronaca vale solo se non disturba. Io non mi fermo. Ma se oggi zittiscono me, ragazzi, domani zittiscono voi”, la replica di Corona. Quindi aggiunge: “Il giudice blocca Falsissimo.🔗 Leggi su Today.it

Caso Signorini, Fabrizio Corona: «Il giudice mi censura, ma io non mi fermo». Perché la puntata di Falsissimo può ancora andare in ondaIl caso Signorini, Fabrizio Corona, riguarda il provvedimento del Tribunale civile di Milano che ha ordinato la rimozione delle puntate di Falsissimo.

Falsissimo: il Tribunale dà ragione a Signorini e blocca la puntata di stasera. Corona: non mi fermoIl Tribunale ha deciso di bloccare la diffusione dei video pubblicati da Fabrizio Corona su Alfonso Signorini, inclusa la puntata di “Falsissimo” prevista per stasera.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

FABRIZIO CORONA SMASCHERA MARIA DE FILIPPI: IL SISTEMA SEGRETO CHE FA TREMARE MEDIASET

Argomenti discussi: Bloccate la nuova puntata di Falsissimo Contro Signorini contenuti diffamatori | così gli avvocati del conduttore Corona replica | Trattative non ne facciamo; Antonio Medugno in Rai su Signorini, Selassié, Corona e Piscopo: Cosa è successo alle mie chat con Alfonso.

Fabrizio Corona dovrà ritirare Falsissimo e tutte le informazioni private riguardanti Alfonso Signorini: è la decisione del giudice Roberto PertileFabrizio Corona dovrà consegnare tutto il materiale su Signorini e non potrà pubblicare altre informazioni sul giornalista ... ilfattoquotidiano.it

Falsissimo bloccato in extremis, Corona si scontra con la mossa SignoriniFalsissimo non va in onda: Fabrizio Corona fermato dal ricorso di SignoriniStop del giudice ai contenuti onlineIl Tribunale di Milano ha accolto il r ... assodigitale.it

Fabrizio Corona bloccato dal giudice, Alfonso Signorini vince contro il re dei paparazzi: stop alla prossima puntata di Falsissimo. L'ordinanza facebook