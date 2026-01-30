Medici di famiglia accordo con la Regione Emilia-Romagna a un passo dalla firma

L’intesa tra i medici di famiglia e la Regione Emilia-Romagna è ormai vicina. Dopo settimane di trattative, sembra che la firma possa arrivare già all’inizio della prossima settimana. I rappresentanti sindacali di Fimmg e Snami si sono incontrati più volte negli ultimi giorni, e ora si attende solo il via libera ufficiale.

Bologna, 30 gennaio 2026 – L’accordo con i medici di medicina generale è un passo: potrebbe essere firmato già nei primi giorni della prossima settimana, dopo gli incontri che si stanno susseguendo a tambur battente in Regione tra le rappresentanze sindacali di Fimmg e Snami. E che si terranno anche nella giornata odierna al fine di arrivare alla rilettura delle bozze di accordo, con gli eventuali aggiustamenti, che avverrà nel fine settimana. Sanità Emilia-Romagna, crisi delle vocazioni tra i volontari: nasce un tavolo permanente con le associazioni. Nuova lite con FdI sui Cau Quanti medici riguarda l’accordo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Medici di famiglia, accordo con la Regione Emilia-Romagna a un passo dalla firma Approfondimenti su Medici Regione Mobilità sanitaria, siglato l'accordo tra le Regione Calabria ed Emilia Romagna In Emilia-Romagna 139mila famiglie in condizioni di povertà, dalla Regione un Piano da 124 milioni di euro Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Medici Regione Argomenti discussi: Medici di famiglia, accordo con la Regione Emilia-Romagna a un passo dalla firma; Brescia, medici di base in via d'estinzione: pochi e ostacolati dalla burocrazia; Addio ai vecchi Cau: nel 2026 la sanità regionale riscrive la mappa delle urgenze. Ecco come; Sanità, in Italia dal 2012 la spesa per il personale è scesa di 33 miliardi. I dati. Medici di famiglia, via libera al rinnovo del contratto: cosa cambiaIl nuovo accordo riguarda circa 60mila camici bianchi, per cui è previsto un aumento salariale medio del 5,78%. Oltre all'aspetto economico, il contratto segna un passaggio ulteriore verso l'integrazi ... today.it Firmato l'accordo nazionale per 60mila medici di famiglia, per gli aumenti in campo 300 milioni annuiIn campo 300 milioni di euro annui per gli aumenti di stipendio e novità importanti anche sul piano normativo. (ANSA) ... ansa.it Emilia-Romagna sempre più terra di partecipazione. Grazie alla Regione, che dà vita al Centro per l’innovazione e il coordinamento delle politiche di partecipazione e mette a disposizione oltre un milione di euro per realizzare progetti, promuovendo investim - facebook.com facebook #TEHAClub con Marchesini Group I 19 distretti manifatturieri della Regione Emilia-Romagna rappresentano il 26% (€21,7 mld) delle esportazioni regionali, con la Packaging Valley al 3° posto (€3 mln) x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.