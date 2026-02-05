Un Posto al Sole anticipazioni 6 febbraio | una questione di coscienza per Eduardo

Nella prossima puntata di Un Posto al Sole, in onda il 6 febbraio, Eduardo si troverà di fronte a una scelta difficile. La sua coscienza lo spinge a prendere una decisione che potrebbe cambiare tutto, lasciando i personaggi del palazzo di Napoli con il fiato sospeso. La soap continua a raccontare le vite dei residenti con tensioni e colpi di scena.

Tutto quello che succederà nella prossima puntata di Un Posto al Sole, la soap partenopea in onda dal lunedì al venerdì alle 20. 50 su Rai Tre Nuovo appuntamento domani alle 20.50 su Rai Tre con Un Posto al Sole, la soap all'ombra del Vesuvio. Nell' episodio di venerdì 6 febbraio Eduardo dovrà prendere una decisione molto importante, proprio mentre Rosa e Clara ignorano il giro di cui è entrato a fare parte. Intanto Gianluca sta conoscendo sempre meglio Anna, mentre Alberto prende le parti del figlio al Vulcano. Vediamo dunque più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata. Dov'eravamo rimasti Eleanor ha instaurato un rapporto di fiducia con Raffaele e si confida con lui chiedendogli aiuto. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

Dopo l’intrusione di Stella nella vita di Clara, Eduardo decide di allontanarsi.

