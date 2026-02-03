Un Posto al Sole anticipazioni 4 febbraio | Clara pensa a una nuova vita con Eduardo
Tutto quello che succederà nella prossima puntata di Un Posto al Sole, la soap partenopea in onda dal lunedì al venerdì alle 20. 50 su Rai Tre Rosa e Damiano annunciano l'intenzione di andare a convivere con i loro cari, mentre Clara pensa di poter ripartire insieme a Eduardo. È quello che accadrà nell' episodio di mercoledì 4 febbraio di Un Posto al Sole, la soap opera più longeva della nostra tv. L'appuntamento è alle 20.50 su Rai Tre, in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì. Scopriamo dunque più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata della serie. Dov'eravamo rimasti Clara ignora che Eduardo sia entrato nella banda di Stella e che, addirittura, sia coinvolto in un colpo; non sospetta niente neanche Rosa, che invece . 🔗 Leggi su Movieplayer.it
