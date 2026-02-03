Tutto quello che succederà nella prossima puntata di Un Posto al Sole, la soap partenopea in onda dal lunedì al venerdì alle 20. 50 su Rai Tre Rosa e Damiano annunciano l'intenzione di andare a convivere con i loro cari, mentre Clara pensa di poter ripartire insieme a Eduardo. È quello che accadrà nell' episodio di mercoledì 4 febbraio di Un Posto al Sole, la soap opera più longeva della nostra tv. L'appuntamento è alle 20.50 su Rai Tre, in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì. Scopriamo dunque più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata della serie. Dov'eravamo rimasti Clara ignora che Eduardo sia entrato nella banda di Stella e che, addirittura, sia coinvolto in un colpo; non sospetta niente neanche Rosa, che invece . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Un Posto al Sole, anticipazioni 4 febbraio: Clara pensa a una nuova vita con Eduardo

