Dopo l’intrusione di Stella nella vita di Clara, Eduardo decide di allontanarsi. La sua reazione sorprende, mentre i personaggi si confrontano con le conseguenze di questa scelta nei prossimi episodi.

Un Posto al Sole, anticipazioni dal 9 al 13 febbraio. L’intrusione di Stella nella vita di Clara costringe Eduardo a prendere le distanze. Dopo aver portato a termine con successo il furto nella villetta, Eduardo vive un momento di grande euforia che lo riavvicina profondamente a Stella. La freddezza di Eduardo ferisce Stella, spingendola a un gesto impulsivo e rischioso che potrebbe mettere seriamente in pericolo l’equilibrio della famiglia Sabbiese. Nel frattempo Ferri, messo alle strette dall’ultimatum di Michele, prende una decisione irrevocabile sul futuro della direzione della radio. Mariella e Sasà, invece, si mettono d’accordo su un piano per aiutare Bice a trovare il suo principe azzurro. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Un Posto al Sole, anticipazioni al 13 febbraio: Eduardo prende le distanze da Stella

