Un nuovo polmone verde a Este | nasce il Parco Laura Conti

A Este è stato realizzato un nuovo parco pubblico in via Comuna, frutto del bando provinciale “Un nuovo parco nel tuo Comune”, promosso dalla Provincia di Padova per rafforzare le politiche di contrasto all’inquinamento atmosferico e migliorare la qualità dell’aria. Il nuovo parco è dedicato a. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Leggi anche: Un nuovo polmone verde per la città: aperto il Parco delle Api in via Zuccherificio

Leggi anche: Un nuovo polmone verde in città, 3 milioni di euro per costruire un parco lungo il sentiero del Marano

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Bacoli, 4mila nuovi alberi al Parco della Quarantena: «Sarà il nuovo polmone verde della città» - È iniziata in settimana la piantumazione di 4mila nuovi alberi nel Parco della Quarantena sul lago Fusaro. ilmattino.it

Ercolano, 47 milioni dalla Packard: donazione per archivi, laboratori e verde - Est, con un nuovo polmone verde, con edifici moderni prima inesistenti, con laboratori e archivi e con l’avanzamenti del fronte degli scavi. ilmattino.it

Un nuovo cuore verde per la città: inaugurato il passaggio negli Orti di San Tomaso - 12 mila metri quadri restituiti alla città e un nuovo legame tra due poli simbolici del verde e della cultura urbana, il parco Suardi e la GAMeC Bergamo. bergamonews.it

Nuovo polmone verde a Trani, migliorerà anche la viabilità litoranea - News x.com

Mussomeli, nuovo polmone verde a Piazza Vittime delle Foibe: finanziamento regionale da 50.000 euro per la riqualificazione Piazza Vittime delle Foibe si prepara a cambiare volto. Grazie a un finanziamento di 50.000 euro stanziato dalla Regione Siciliana, l - facebook.com facebook