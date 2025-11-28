Un nuovo polmone verde per la comunità | messi a dimora 750 alberi

Nasce a Vigonza il primo “Bosco Didattico PlayPet”: 750 nuove piante per rigenerare un’area comunale di 17mila metri quadrati. Oltre 200 persone, tra adulti, famiglie e bambini, hanno partecipato, lo scorso 23 novembre, alla giornata di piantumazione promossa da PlayPet ETS che ha segnato l’avvio. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

