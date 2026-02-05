‘Un meccanismo organizzato di menzogne’ | Mediaset e i Berlusconi fanno causa a Corona per 160 milioni

Da notizieaudaci.it 5 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Mediaset ha deciso di fare causa a Fabrizio Corona per 160 milioni di euro. L’azienda accusa l’ex paparazzo di aver messo in piedi un sistema di menzogne per trarne profitto. La causa segna una svolta forte in una battaglia legale che promette di avere molte ripercussioni nel mondo dello spettacolo e della comunicazione. Corona, invece, si difende parlando di accuse infondate e di una guerra giusta contro chi, a suo dire, cerca di screditarlo. La vicenda si sta facendo sempre più complessa e rischia di aprire nuovi fronti

La nota Mediaset: “Non è gossip, è un sistema per fare soldi”. Una guerra giudiziaria senza precedenti si profila tra Mediaset e Fabrizio Corona. Il gruppo televisivo, insieme ai soggetti che si dichiarano danneggiati, ha annunciato un’azione civile risarcitoria per un importo complessivo di 160 milioni di euro contro l’ex re dei paparazzi e le società a lui riconducibili. “ Quanto diffuso dal progetto Falsissimo e da Fabrizio Corona, attraverso una violenza verbale inaudita, costituisce un insieme di menzogne, falsità e insinuazioni prive di qualsiasi fondamento ”, si legge nella nota ufficiale del gruppo. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

