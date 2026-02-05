Mediaset e MFE fanno causa civile a Fabrizio Corona per 160 milioni di euro | Menzogne falsità e insinuazioni prive di qualsiasi fondamento

Da ilfattoquotidiano.it 5 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Mediaset e MFE hanno deciso di fare causa a Fabrizio Corona, chiedendo 160 milioni di euro. L’azienda di Cologno Monzese ha risposto duramente, parlando di menzogne e falsità, e ha annunciato di aver agito legalmente contro l’ex paparazzo per difendersi dalle accuse che ha lanciato a “Falsissimo”. Corona si trova ora nel mirino delle querele, mentre l’azienda si difende dalle insinuazioni sul sistema Signorini e su altri aspetti della sua attività.

Mediaset non ci sta e passa al contrattacco. L’azienda di Cologno Monzese ha diffuso, stasera 5 febbraio, un durissimo comunicato stampa in merito alle nuove azioni giudiziarie contro Fabrizio Corona e quanto affermato nelle scorse settimane a “Falsissimo” sul presunto sistema Signorini e altre notizie sull’azienda. “Quanto diffuso dal progetto Falsissimo e da Fabrizio Corona, attraverso una violenza verbale inaudita, – afferma il comunicato – costituisce un insieme di menzogne, falsita? e insinuazioni prive di qualsiasi fondamento e del minimo rispetto per le persone, le loro famiglie e le realta? coinvolte. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

