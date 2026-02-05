La Guardia di Finanza ha smantellato un’organizzazione bancaria abusiva dietro la Community. La struttura, che funzionava come uno schema Ponzi, aveva movimentato oltre 4 milioni di euro e coinvolto più di 500 persone in tutta Italia. Gli agenti hanno sequestrato documenti e denaro, cercando di fermare questa truffa che rischiava di colpire molti risparmiatori.

Apparentemente era una Community finalizzata al benessere degli affiliati. I militari della Guardia di Finanza, invece, hanno contestato l’esistenza di un presunto sodalizio «volto alla costituzione di un abusivo istituto bancario parallelo basato su uno schema Ponzi, capace di movimentare oltre 4 milioni di euro e di coinvolgere più di 500 persone sull’intero territorio nazionale». Operazione Golden Tree È quanto emerso nell’ambito ambito dell’operazione, denominata “Golden Tree”, portata avanti dalle Fiamme gialle del Comando Provinciale di Ancona in cui sono state eseguite misure cautelari personali, sequestri di conti correnti e l’oscuramento della piattaforma online. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Un istituto bancario abusivo dietro la Community: la Guardia di Finanza smonta schema Ponzi

La Guardia di Finanza di Lucca ha scoperto un centro medico abusivo all'interno di un appartamento, trasformato in una clinica improvvisata.

La polizia di Ancona ha smantellato un'organizzazione criminale che gestiva una banca abusiva e uno schema Ponzi.

