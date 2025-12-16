Lucca nello studio medico abusivo irrompe la guardia di finanza

La Guardia di Finanza di Lucca ha scoperto un centro medico abusivo all’interno di un appartamento, trasformato in una clinica improvvisata. Le stanze erano adibite a sale di trattamento, tra cui agopuntura, e si verificavano attese di pazienti senza autorizzazioni sanitarie. Un intervento che evidenzia rischi e irregolarità nel settore sanitario non autorizzato.

© Tgcom24.mediaset.it - Lucca, nello studio medico abusivo irrompe la guardia di finanza Un appartamento trasformato in un improvvisato centro medico, con stanze adibite a sale per trattamenti di agopuntura e pazienti in attesa. È quanto hanno scoperto i finanzieri del Gruppo di Lucca durante un controllo nel cuore delle mura cittadine. Il blitz è scattato dopo mesi di accertamenti avviati a partire da segnalazioni sui presunti “miracoli” compiuti da un sedicente medico che operava nel territorio lucchese. Una volta individuato il luogo delle prestazioni, i militari della guardia di finanza hanno fatto accesso all’appartamento, trovando aghi lasciati incustoditi in contenitori improvvisati e privi di qualsiasi sistema di sterilizzazione. Tgcom24.mediaset.it Lucca, blitz della Finanza nello studio medico abusivo Studio di agopuntura abusivo gestito da un falso medico: sigilli in centro storico - Blitz della Guardia di Finanza dopo le indagini: sequestrati l'appartamento e le attrezzature. luccaindiretta.it

