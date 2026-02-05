La banca abusiva e lo schema Ponzi | 500 vittime in tutta Italia La truffa ha raggiunto anche Palermo

La polizia di Ancona ha smantellato un’organizzazione criminale che gestiva una banca abusiva e uno schema Ponzi. La truffa ha coinvolto più di 500 vittime in tutta Italia, con un giro di oltre 4 milioni di euro. Anche Palermo è finita nel mirino delle indagini, che hanno portato alla scoperta di questa rete illegale.

Il Comando Provinciale di Ancona ha contestato l’esistenza di un presunto sodalizio criminale volto alla costituzione di un abusivo istituto bancario parallelo basato su uno schema Ponzi, capace di movimentare oltre 4 milioni di euro e di coinvolgere più di 500 persone sull’intero territorio nazionale. Nell’ambito dell’operazione, denominata “Golden Tree”, sono state eseguite misure cautelari personali, sequestri di conti correnti e l’oscuramento della piattaforma online utilizzata per le attività illecite. Ramificazioni anche in Polonia e Bulgaria Secondo quanto ricostruito dai militari, coordinati dalla Procura della Repubblica dorica, il sodalizio criminale avrebbe dato vita a un istituto bancario parallelo e privo di autorizzazioni, con ramificazioni anche in Polonia e Bulgaria, in grado di offrire servizi tipici del settore finanziario: apertura di conti correnti esteri, concessione di prestiti e proposte di investimento. 🔗 Leggi su Feedpress.me

Una banca parallela e completamente abusiva ha truffato più di 500 persone in tutta Italia.

La Guardia di Finanza di Ancona ha scoperto una banca abusiva che ha movimentato oltre 4 milioni di euro.

