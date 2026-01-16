A Pistoia, nel pomeriggio di ieri, si è svolto un incontro presso la Sala dei Domenicani, in piazza San Domenico, con la partecipazione di Rosy Bindi. Al centro del dibattito, il tema della sanità come diritto universale e bene comune, sottolineando l’importanza di garantire servizi sanitari equi e accessibili a tutti i cittadini. Un’occasione per riflettere sulla tutela della salute come pilastro fondamentale della società.

Pistoia, 16 gennaio 2026 – La sanità come diritto di tutti, come bene comune. È stato il fulcro dell’incontro nel pomeriggio di ieri nella Sala dei Domenicani, in piazza San Domenico. La presentazione dell’ultimo libro di Rosy Bindi, “Una sanità uguale per tutti. Perché la salute è un diritto” (Solferino editore), con la collaborazione di Chiara Rinaldini, è stato il momento centrale dell’evento introdotto e coordinato dalla giornalista Lucia Agati. L’appuntamento con la nota politica democratica di lungo corso ha visto la presenza di Mauro Quattrocchi, presidente di Articolo 32-Ambulatorio Solidale e di Chiara Innocenti, referente di Progressisti in Cammino. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Rosy Bindi a Pistoia fa il pienone: “Sanità uguale per tutti, è un diritto”

