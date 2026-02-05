Un boato poi il fiume di fango | frana la collina a Lerici scatta l’evacuazione Paura nella notte case off-limits

Questa notte a Lerici una frana si è abbattuta sulla collina, provocando un enorme fiume di fango e detriti che ha travolto il muraglione e raggiunto alcune abitazioni. La paura è salita tra i residenti, che hanno dovuto evacuare in fretta. Al momento, le case sono state dichiarate off-limits e le autorità stanno lavorando per mettere in sicurezza l’area.

Lerici (La Spezia), 5 febbraio 2026 – Un boato, poi il fiume di fango e detriti che si abbatte sul muraglione fino a raggiungere le case. Sono stati momenti di grande paura, quelli vissuti nella notte la notte scorsa a Lerici, a due passi dal castello, a causa del distacco di una grande quantità di materiale dal costone che sovrasta l’area residenziale sopra Calata Mazzini. Tre le persone sfollate, poco più di una decina gli edifici residenziali non raggiungibili dai proprietari. Il fatto è avvenuto attorno alle 2, provocato dalle incessanti piogge di questi giorni. I soccorsi nella notte. Fango e detriti si sono staccati dalla collina, raggiungendo le case affacciate su via Zanelli, la strada pedonale che collega piazza Garibaldi con il castello. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Un boato poi il fiume di fango: frana la collina a Lerici, scatta l’evacuazione. Paura nella notte, case off-limits Approfondimenti su Lerici Collina Frana di Niscemi: pioggia incessante, boati e paura nella notte. La collina scivola ancora. Atteso l'esercito, sospesi i mutui Questa notte a Niscemi si sono sentiti diversi boati, mentre la terra continuava a scivolare sulla collina. Il boato e la frana nella notte. Lo smottamento a Sarezzo adesso fa paura: quattro famiglie resteranno fuori casa per 15 giorni Nella notte tra il 28 e il 29 gennaio, a Sarezzo, un boato ha svegliato i residenti. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Lerici Collina Argomenti discussi: Un boato poi il fiume di fango: frana la collina a Lerici, scatta l’evacuazione. Paura nella notte, case off-limits; Il canto del gallo, poi il boato: a Niscemi un nuovo crollo nella zona rossa; Prima il boato e poi l'onda d'urto, fuga di gas e violenta esplosione in una casa (FOTO). L'edificio crolla, in azione i vigili del fuoco: un uomo ferito; Esplosione ad Adelfia, il racconto di un testimone: Ho sentito l'anziano gridare aiuto, poi un altro boato. Un boato poi il fiume di fango: frana la collina a Lerici, scatta l’evacuazione. Paura nella notte, case off-limitsEpisodio avvenuto la scorsa notte alle 2: dal versante un fiume di pietre e fango. Tre le persone evacuate, una decina quelle che non possono fare ritorno a casa ... lanazione.it Un boato improvviso e poi la scossa: il terremoto che ha attraversato il Canavese nel primo pomeriggioSi è trattato di una scossa di magnitudo 1.7 con ipocentro vicino a Rueglio, in Valchiusella. Non sarebbe stato registrato nessun danno, ma paura diffusa in tutta la valle ... giornalelavoce.it Lerici Coast facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.