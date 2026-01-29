Frana di Niscemi | pioggia incessante boati e paura nella notte La collina scivola ancora Atteso l' esercito sospesi i mutui

Questa notte a Niscemi si sono sentiti diversi boati, mentre la terra continuava a scivolare sulla collina. La pioggia incessante ha peggiorato la situazione, creando paura tra i residenti. Le crepe si allargano e la collina continua a cedere. L’esercito è atteso per intervenire, e nel frattempo sono stati sospesi i mutui per le persone colpite.

Sono stati sentiti diversi boati questa notte a Niscemi, si tratta di rumori e cedimenti provenienti dal fronte franoso. Ha piovuto per quasi tutta la notte, rendendo la situazione sempre più critica. I tecnici della Protezione civile e i vigili del fuoco hanno già effettuato dei sopralluoghi, senza al momento registrare nuovi allarmi significativi. Seppure i crolli e i cedimenti dimostrino come la frana che sta facendo scivolare la collina continui a essere attiva. La cittadina scivola verso sud. «Potrebbe creare - ha detto il comandante dei vigili del fuoco di Caltanissetta, Salvatore Cantale - difficoltà alla viabilità già fortemente compromessa». 🔗 Leggi su Feedpress.me

Approfondimenti su Frana Niscemi

Argomenti discussi: Frana a Niscemi, cosa sta accadendo dal punto di vista geologico: il precedente e le cause; A Niscemi la frana fa paura, sopralluogo di Meloni: Non si ripeterà il 1997, saremo veloci - Presidente geologi: Niscemi va delocalizzata, non ricostruita; Niscemi, è ripresa la pioggia, altri crolli. Mille sfollati, destinati ad aumentare. Dichiarata l'emergenza nazionale per il maltempo; Cos’è successo con la frana di Niscemi in Sicilia e cos’è una frana da scorrimento: analisi geologica.

