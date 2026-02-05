La giudice ha condannato a un anno e sei mesi di carcere una donna accusata di stalking. La sentenza arriva a quasi un anno e mezzo dall’episodio e prevede anche un percorso di terapia in un centro di recupero, una volta che la condanna diventerà definitiva. La vittima, ancora sotto choc, si dice sollevata per la decisione del tribunale.

Un anno e 6 mesi di carcere, ne erano stati chiesti due, e un percorso di terapia da seguire in un centro di recupero quando la sentenza sarà diventata definitiva. È la condanna pronunciata ieri dalla giudice Elisabetta Canevini nei confronti di una donna di 45 anni accusata di stalking per aver perseguitato sui social con messaggi offensivi e minacce la modella e attrice Madalina Ghenea, parte civile con la madre. La giudice ha disposto la sospensione condizionale della pena, subordinata al versamento provvisionale entro 2 mesi dal passaggio in giudicato. Provvisionale che nei confronti della modella e della madre, assistite da Maria Emanuela Mascalchi, ammonta a 40 mila e 10 mila euro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Un anno e mezzo alla stalker. Ghenea: denunciate sempre

Il Tribunale di Milano ha condannato a un anno e sei mesi una donna di 45 anni accusata di stalking ai danni dell’attrice Madelina Ghenea.

La stalker dell'attrice Madalina Ghenea è stata condannata a un anno e mezzo di carcere.

