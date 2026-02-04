Condannata a 1 anno e 6 mesi la stalker di Madelina Ghenea l'attrice | È sbagliato tacere denunciate

Il Tribunale di Milano ha condannato a un anno e sei mesi una donna di 45 anni accusata di stalking ai danni dell’attrice Madelina Ghenea. La decisione arriva dopo un procedimento iniziato a causa delle molestie ripetute dell’imputata, che ha infastidito l’attrice per mesi. Ghenea stessa ha invitato a non tacere e a denunciare sempre comportamenti di questo tipo. La vicenda mette in luce quanto sia importante agire subito contro qualsiasi forma di molestia o minaccia.

