La stalker dell'attrice Madalina Ghenea è stata condannata a un anno e mezzo di carcere. La donna, 45 anni, aveva molestato la modella attraverso insulti e messaggi sui social. La sentenza del Tribunale di Milano prevede anche il risarcimento dei danni alla vittima. La questione ha attirato l’attenzione, anche perché si tratta di un caso di stalking online.

Il Tribunale di Milano ha condannato a un anno e 6 mesi di reclusione la donna di 45 anni accusata di atti persecutori con messaggi minatori e offensivi sui social di Madalina Ghenea, l'attrice e modella 38enne di origine rumena, che aveva denunciato la stalker, rimasta ignota per anni, per una serie di molestie e offese continuative, pubblicate e inviate ad amici, collaboratori di lavoro e famigliari. "Denunciate, denunciate: quando si è vittime di odio è sbagliato ignorare e tacere", è stato il messaggio a caldo della Ghenea., La presidente della quinta sezione penale, specializzata in materia di reati orientati dal genere e contro vittime deboli, Elisabetta Canevini, ha condannato la stalker anche a un percorso in un centro di recupero da effettuare se e quando la sentenza diventerà definitiva. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Condannata a un anno e mezzo la stalker dell'attrice e modella Madalina Ghenea

Approfondimenti su Madalina Ghenea

Ultime notizie su Madalina Ghenea

