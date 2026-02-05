Un allestimento speciale alla Guggenheim per celebrare Cahiers d' Art
Alla Guggenheim di New York si tiene un allestimento speciale per celebrare i 100 anni di Cahiers d'Art, la rivista francese fondata nel 1926 da Christian Zervos. L’esposizione ripercorre un secolo di arte e cultura, con molte opere e documenti storici della rivista. La mostra vuole rendere omaggio a questo storico punto di riferimento per il mondo dell’arte, attirando visitatori da tutto il mondo.
La rivista francese Cahiers d’Art, fondata nel 1926 dallo storico dell’arte Christian Zervos, compie cent'anni. Anche la Collezione Peggy Guggenheim di Venezia aderisce al programma internazionale di celebrazioni con uno speciale allestimento: una selezione di dieci numeri della storica rivista.🔗 Leggi su Veneziatoday.it
