Un agente dell’ICE che punta la pistola a uno ski jumper | il nuovo murales di Laika davanti alla sede del CONI a Roma

Un nuovo murales di Laika spunta davanti alla sede del CONI a Roma. Questa volta, la street artist senza volto ha scelto di rappresentare un agente dell’ICE che punta la pistola a uno ski jumper. L’immagine, forte e diretta, mira a denunciare la presenza delle forze dell’ordine nelle vicende sportive e nelle Olimpiadi, accompagnata dalla scritta “ICE fuori dalle Olimpiadi”. Laika torna così a usare le sue opere per far parlare di temi caldi e di attualità.

La street artist senza volto è tornata nelle strade di Roma per lanciare un messaggio chiaro: ‘ICE fuori dalle Olimpiadi’. Laika, una delle figure più importanti della scena artistica italiana, ha realizzato la sua ultima opera alla vigilia della giornata di apertura dei Giochi Olimpici di Milano-Cortina 2026. Stavolta l’artista ha lasciato le sue tracce davanti alla sede del CONI in viale Tiziano: l’opera ritrae un agente dell’ICE che spara a uno ski jumper e una montagna rovesciata con il logo dei Giochi Olimpici, in cui il cerchio rosso si trasforma in un mirino. Il titolo dell’opera, come anche la scena rappresentata, è piuttosto esplicativo: “ ICE OUT! “.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Alla vigilia delle Olimpiadi 2026, a Roma spunta un’opera di street art contro l’Ice.

