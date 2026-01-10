Renee Nicole Good le parole all' agente dell' ICE prima dei colpi di pistola | Va bene amico non sono arrabbiata con te

Un nuovo video mostra Renee Nicole Good, 37 anni, mentre si rivolge con calma all'agente dell'ICE, dicendo: «Va bene, amico, non sono arrabbiata con te», pochi istanti prima di essere colpita dai proiettili. La registrazione offre uno sguardo sulla scena prima del tragico episodio, suscitando riflessioni sulla gestione delle interazioni tra agenti e civili in situazioni di tensione.

Un nuovo video mostra la 37enne Renee Nicole Good mentre dice con calma all’agente di non essere arrabbiata con lui, pochi istanti prima di essere uccisa dai proiettoli. Le immagini alimentano proteste nazionali e una dura contrapposizione tra autorità locali e amministrazione Trump. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

