ULTIM' ORA - Arma in pugno rapina una tabaccheria poi fugge | indagini in corso

Una rapina si è consumata giovedì sera intorno alle 19 in una tabaccheria di via Bologna a Ferrara. Un uomo armato ha minacciato il negoziante, ha arraffato il denaro e poi è scappato a piedi. Le forze dell’ordine sono già sul posto e stanno cercando di rintracciare il ladro. Nessuno è rimasto ferito, ma l’episodio ha creato scompiglio tra i residenti. Le indagini sono in corso.

Ancora una rapina. Ancora verso ora di sera. Ancora con la minaccia di un’arma. E’ quanto accaduto intorno alle 19 di giovedì 5, nella tabaccheria Macchi di via Bologna, a Ferrara. Un uomo si è infatti presentato armato all’interno dell’esercizio commerciale, situato nei pressi del passaggio a livello: si sta indagando in questi momenti per capire se la stessa arma (una pistola) fosse reale o giocattolo. Ad ogni modo, il soggetto ha minacciato la proprietaria: quest’ultima, così, ha consegnato al malvivente tutti i contanti presenti nella cassa (è in corso la quantificazione esatta del bottino).🔗 Leggi su Ferraratoday.it

